Луцьксантехмонтаж №536 у серії пенальті здолав Агрон у кваліфікаційному раунді Кубку України

У середу, 12 серпня, відбувся матч кваліфікаційного раунду Кубку України з футболу сезону-2026/27.

Агрон (Великі Гаї) вдома завершив основний час поєдинку з Луцьксантехмонтаж №536 внічию – 3:3. Тож за регламентом турніру переможця визначили в серії пенальті, де влучнішими були гості – 6:5.

Клуб із Луцька у наступному раунді турніру зіграє проти фіналіста минулого розіграшу – Чернігова.

Кубок України

Кваліфікаційний раунд, 12 серпня

Агрон (Великі Гаї) – Луцьксантехмонтаж №536 3:3 (серія пенальті 5:6)

12 представників Української Прем'єр-ліги розпочнуть свій шлях у Кубку України зі стадії 1/32 фіналу, а чинний володар трофея Динамо, чемпіон України Шахтар, віцечемпіон ЛНЗ та бронзовий призер Полісся вступлять у боротьбу лише з 1/16 фіналу.

Нагадаємо, у минулому сезоні володарем Кубку України стало київське Динамо. У фіналі "біло-сині" з рахунком 3:1 обіграли Чернігів, завоювавши свій 14-й трофей у турнірі та перервавши дворічну гегемонію Шахтаря.