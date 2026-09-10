Ротань: Такого відношення та настрою, як у Полісся, не може бути

Головний тренер Полісся Руслан Ротань оцінив гру команди в матчі 1/16 фіналу Кубку України-2026/27 проти Кудрівки.

Слова фахівця наводить пресслужба Кубку України.

"Хочеться привітати Житомир з перемогою. Але те, що стосується відношення та якості - ця гра нам не в "плюс". У нас 100% буде розмова з футболістами. Такого відношення та настрою у футболі не може бути.

Задоволення від результату є - дякуємо Богу за те, що ми пройшли далі. Те, що стосується якості та відношення деяких футболістів... однозначно будуть індивідуальні розмови. Будуть висновки. Так далі не може продовжуватись", – заявив Ротань.