Олександрія – Шахтар: де дивитися матч 1/4 фіналу Кубку України

У середу, 2 квітня, на стадіоні "Ніка" в Олександрії відбудеться матч 1/4 фіналу Кубку України, у якому зійдуться місцева однойменна команда та донецький Шахтар.

Кубковий поєдинок між представниками Української Прем'єр-ліги запланований на 14:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Також 2 квітня в 1/4 фіналу Кубку України зіграють Верес – Полісся і Рух – Динамо. Початок обоє поєдинків запланований на 18:00 за Києвом.

Нагадаємо, 4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/25.

До речі, фаворитом матчу Олександрія – Шахтар, на думку ліцензійного букмекера Favbet, є "гірники", – на їхній прохід до півфіналу дається коефіцієнт 1,33. Ймовірність проходу Олександрії оцінюється у 3,30.

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