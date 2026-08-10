Олександрія розірвала контракт із вихованцем Динамо

Олександрія оголосила про відхід півзахисника Артем Шулянського.

Про це повідомила пресслужла клубу.

Сторони достроково розірвали контракт за обопільною згодою.

Через важке ушкодження та операцію на коліні футболіст пропустив більшу частину минулого сезону. У кампанії-2025/26 він з'явився на полі у 7 матчах першої команди та 4 поєдинках за Олександрію-2 у Другій лізі.

У поточне міжсезоння 25-річний гравець, який є вихованцем Динамо Київ, проходив оглядини в Оболоні та Чорноморці, але до укладення контракту справа не дійшла. Контракт Артема з "містянами" був розрахований до травня 2027-го.

Напередодні повідомлялося, що Олександрія та німецький Рот-Вайсс (Ерфурт) досягли угоди про оренду захисника Артура Андрейчика.