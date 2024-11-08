Відомі чвертьфінальні пари Кубку України

Сьогодні, 8 листопада, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футболу сезону-2024/25.

До цієї стадії дійшли 8 клубів. Українську Прем'єр лігу представляють: Динамо, Шахтар, Олександрія, Полісся, Рух та Верес. Інші два колективи – Вікторія Суми та Буковина з Першої ліги.

Жеребкування проводили легенда українського футболу Олег Лужний та Анастасія Кліпаченко – голова Комітету жіночого та дівочого футболу УАФ.

Пари 1/4 фіналу Кубку України:

Буковина – Вікторія

Рух – Динамо

Верес – Полісся

Олександрія – Шахтар

Базова дата матчів 1/4 фіналу Кубку України – 2 квітня 2025 року. Перемога в турнірі дає право на участь у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА. Фінал турніру заплановано на 14 травня.