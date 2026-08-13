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Оболонь оголосила про підписання колишнього хавбека Олександрії

Олексій Мурзак — 13 серпня 2026, 18:57
Оболонь оголосила про підписання колишнього хавбека Олександрії
Артем Шулянський
ФК Оболонь

Оболонь підписала 25-річного українського півзахисника Артема Шулянського.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Термін угоди та фінансові деталі контракту не розголошується.

Професійну кар'єру розпочав у Олександрії за яку провів чотири останні сезони – 58 ігор (6 голів, 4 результативні передачі).

Напередодні він залишив "містян" на правах вільного агента. Разом із Олександрією новачок "пивоварів" ставав срібним призером УПЛ-2024/25.

Через важке ушкодження та операцію на коліні футболіст пропустив більшу частину минулого сезону. У кампанії-2025/26 він з'явився на полі у 7 матчах першої команди та 4 поєдинках за Олександрію-2 у Другій лізі.

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