Барселона та Атлетико забили вісім голів на двох: огляд матчу

Каталонська Барселона не зуміла втримати перемогу в першому матчі півфіналу Кубку Іспанії проти Атлетико Мадрид.

Поєдинок завершився з рахунком 4:4.

Огляд матчу

Кубок Іспанії

1/2 фіналу, 25 лютого

Барселона – Атлетико 4:4 (3:2)

Голи: 0:1 – 1 Альварес, 0:2 – 6 Грізманн, 1:2 – 19 Педрі, 2:2 – 21 Кубарсі, 3:2 – 41 Мартінес, 4:2 – 74 Левандовський, 4:3 – 84 Льоренте, 4:4 – 90+3 Серлот

Матч-відповідь між Барселоною та Атлетико відбудеться 2 квітня у Мадриді. В іншому півфіналі мадридський Реал завітає до Реала Сосьєдад.

Раніше повідомлялось, що Ла Ліга заблокувала трансфер нападника "блаугранас" до Палмейраса.