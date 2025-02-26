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Барселона та Атлетико забили вісім голів на двох: огляд матчу

Микола Дендак — 26 лютого 2025, 10:36
Барселона та Атлетико забили вісім голів на двох: огляд матчу
ФК Барселона

Каталонська Барселона не зуміла втримати перемогу в першому матчі півфіналу Кубку Іспанії проти Атлетико Мадрид.

Поєдинок завершився з рахунком 4:4.

Огляд матчу

Кубок Іспанії
1/2 фіналу, 25 лютого

Барселона – Атлетико 4:4 (3:2)

Голи: 0:1 – 1 Альварес, 0:2 – 6 Грізманн, 1:2 – 19 Педрі, 2:2 – 21 Кубарсі, 3:2 – 41 Мартінес, 4:2 – 74 Левандовський, 4:3 – 84 Льоренте, 4:4 – 90+3 Серлот

Матч-відповідь між Барселоною та Атлетико відбудеться 2 квітня у Мадриді. В іншому півфіналі мадридський Реал завітає до Реала Сосьєдад.

Раніше повідомлялось, що Ла Ліга заблокувала трансфер нападника "блаугранас" до Палмейраса.

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