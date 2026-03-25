Полісся попрощається з колишнім динамівцем – ЗМІ

Атакувальний півзахисник Богдан Лєднєв не входить у плани головного тренера житомирського Полісся Руслана Ротаня, тому у клубі планують попрощатися із футболістом.

Контракт гравця спливає по закінченні поточного сезону-2025/26, після чого Лєднєв отримає статус вільного агента.

Нагадаємо, що Богдан перебрався до Житомира влітку 2024-го. Відтоді провів у футболці "вовків" 32 матчі, у яких відзначився 2 голами та стількома ж асистами.

У цьому сезоні 27-річний півзахисник взяв участь у 10 іграх за Полісся в усіх турнірах (один м'яч та одна гольова передача).

Востаннє гравець виходив на футбольне поле ще 13 грудня минулого року, коли підопічні Ротаня здобули вольову перемогу над львівськими Карпатами 3:2. У тому матчі Лєднєв отримав 15 хвилин.

Відзначимо, що Полісся після 21 туру замикає трійку лідерів турнірної таблиці УПЛ-2025/26, маючи у своєму активі 42 бали. Відставання від лідера сезону черкаського ЛНЗ та донецького Шахтаря, який йде другим, складає по 5 пунктів.

Під час міжнародної паузи на матчі збірних, житомиряни зіграють контрольний спаринг із київським Динамо.