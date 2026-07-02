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Ми повинні чесно це визнати: Кроос пояснив провал збірної Німеччини на ЧС-2026

Денис Іваненко — 2 липня 2026, 11:29
Ми повинні чесно це визнати: Кроос пояснив провал збірної Німеччини на ЧС-2026
Збірна Німеччини з футболу
Getty Images

Колишній півзахисник Реала Тоні Кроос висловився про ранній виліт збірної Німеччини з чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Sky Sport.

Команда Юліана Нагельсманна програла Парагваю в 1/16 фіналу, поступившись у серії пенальті. Ексфутболіст "Бундестім" пояснив причину такого невдалого виступу.

"Зараз у нас немає жодного гравця світового класу. У нас є гравці з таким потенціалом. Але це зовсім не означає, що вони вже є гравцями світового класу. Саме футболісти світового класу зараз вирішують долю матчів чемпіонату світу. І саме вони очолюють список бомбардирів.

У нас немає жодного такого гравця, і ми повинні чесно це визнати. Коли у нас були успішні турніри, у мене завжди було відчуття, що ми можемо переключитися на вищу передачу. Ця команда зараз уже не здатна на це. Ми думаємо, що сильніші за Парагвай – мовляв, якось уже переможемо", – сказав Кроос.

Зазначимо, що німці розпочали ЧС-2026 із двох перемог, перегравши Кюрасао (7:1) та Кот-д'Івуар (2:1). Після цього вони поступились Еквадору (1:2), а згодом залишили турнір після першого раунду плейоф.

Після цього почали з'являтись розмови про зміну наставника "Бундестім". Її може очолити Юрген Клопп, який готовий заради такої роботи повернутись до тренерської діяльності.

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