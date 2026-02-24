Кривбас змінив домашній стадіон на матч із Зорею
Криворізький Кривбас оголосив, що матч 18 туру чемпіонату України із Зорею зіграє на стадіоні Колоса.
Про це йдеться в заяві клубу.
Через несприятливі погодні умови керівництво криворізького колективу вирішило перенести зустріч на іншу арену.
"У зв'язку зі складними погодними умовами у Кривому Розі існує ризик, що газон стадіону "Гірник" у день матчу 18-го туру УПЛ 1 березня не відповідатиме регламентним нормам.
Враховуючи поради агрономів та прогноз погоди, було ухвалено рішення про перенесення матчу Кривбас – Зоря" до Ковалівки Київської області на стадіон "Колос", – йдеться в заяві.
Матч відбудеться у неділю, 1 березня. Початок – о 13:00 за київським часом.
У попередньому турі Кривбас розписав мирову з Металістом 1925. Криворіжці з 27 балами перебувають на п'ятому місці в турнірній таблиці чемпіонату.
Нагадаємо, напередодні арбітр Володимир Новохатній ухвалив рішення скасувати матч Олександрія – Оболонь через незадовільний стан газону.