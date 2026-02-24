Українська правда
Кривбас змінив домашній стадіон на матч із Зорею

Олександр Булава — 24 лютого 2026, 16:43
Стадіон "Гірник"
Криворізький Кривбас оголосив, що матч 18 туру чемпіонату України із Зорею зіграє на стадіоні Колоса.

Про це йдеться в заяві клубу.

Через несприятливі погодні умови керівництво криворізького колективу вирішило перенести зустріч на іншу арену.

"У зв'язку зі складними погодними умовами у Кривому Розі існує ризик, що газон стадіону "Гірник" у день матчу 18-го туру УПЛ 1 березня не відповідатиме регламентним нормам.

Враховуючи поради агрономів та прогноз погоди, було ухвалено рішення про перенесення матчу Кривбас – Зоря" до Ковалівки Київської області на стадіон "Колос", – йдеться в заяві.

Матч відбудеться у неділю, 1 березня. Початок – о 13:00 за київським часом.

У попередньому турі Кривбас розписав мирову з Металістом 1925. Криворіжці з 27 балами перебувають на п'ятому місці в турнірній таблиці чемпіонату.

Нагадаємо, напередодні арбітр Володимир Новохатній ухвалив рішення скасувати матч Олександрія – Оболонь через незадовільний стан газону.

