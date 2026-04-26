Кривбас – Динамо: прогноз букмекерів на матч 25 туру УПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 25 туру Української Прем'єр-ліги-2025/26 між криворізьким Кривбасом та київським Динамо.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Динамо, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,46. Натомість на успіх Кривбаса можна поставити з коефіцієнтом 6,50, на нічию – 4,75.

Поєдинок Кривбас – Динамо відбудеться 26 квітня на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток запланований на 13:00.

Зазначимо, що Динамо посідає 5 місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від третього Полісся на 2 очки. Натомість Кривбас йде 7-м і перебуває на відстані 4 балів від підопічних Костюка.

