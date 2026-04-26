Кривбас та Динамо оголосили склади на центральний матч 25 туру УПЛ

Тренерські штаби Кривбасу та Динамо визначилися зі стартовими складами на центральний матч 25-го туру Української Прем'єр-ліги, що відбудеться 26 квітня.

У складі Динамо з перших хвилин гратиме Матвій Пономаренко, а з капітанською пов'язкою вийде Олександр Піхальонок. Ветерани "біло-синіх" Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський розпочнуть гру на лаві запасних.

Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен залишив у запасі лідера атак венесуельця Парако, замінивши його на Володимира Мулика.

Стартові склади команд

Кемкін, Бекавац, Джонс, Вілівальд, Юрчец, Араухо, Задерака, Шевченко, Мендоза, Мулик, Бар Лін Динамо: Нещерет, Коробов, Захарченко, Михавко, Дубінчак, Бражко, Піхальонок, Волошин, Шапаренко, Редушко, Пономаренко

Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.

Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Динамо, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,46. Натомість на успіх Кривбаса можна поставити з коефіцієнтом 6,50, на нічию – 4,75.

