Кривбас – Динамо. Де та коли дивитися матч 25 туру УПЛ

Денис Шаховець — 26 квітня 2026, 10:15
У неділю, 26 квітня, криворізький Кривбас та київське Динамо зіграють між собою у 25 турі Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі та розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який є доступним на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Динамо, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,46. Натомість на успіх Кривбаса можна поставити з коефіцієнтом 6,50, на нічию – 4,75.

Зазначимо, що Динамо посідає 5 місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від третього Полісся на 2 очки. Натомість Кривбас йде 7-м і перебуває на відстані 4 балів від підопічних Костюка.

Динамо Київ Кривбас Чемпіонат України, УПЛ де дивитися

