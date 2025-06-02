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Кривбас днями підпише нового головного тренера: журналіст назвав наступника Вернидуба

Олексій Мурзак — 2 червня 2025, 18:50
Кривбас днями підпише нового головного тренера: журналіст назвав наступника Вернидуба
Патрік ван Леувен
ФК Металіст 1925

Колишній тренер Металіста 1925 Патрік ван Леувен стане новим наставником Кривбаса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, клуб оголосить про призначення нідерландського фахівця найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що клуб повинен був оголосити про підписання 31 травня, однак виникла невелика затримка пов'язана з тим, що тренеру потрібно вирішити деякі юридичні питання зі своїм колишнім роботодавцем, який повинен виплатити компенсацію йому і його тренерському штабу за розірвання контракту.

Також зазначається, що весь тренерський штаб ван Леувена, з яким він працював у харківському клубі, разом з ним перейде в Кривбас. Це – Давид Орі, Валерій Блохін, Дмитро Кабачок і тренер воротарів Денніс Гентенар.

Нагадаємо, 18 травня харківський клуб відсторонив ван Леувена від роботи.

Водночас Кривбас після завершення сезону 2024/25 залишив Юрій Вернидуб. Під його керівництвом команда фінішувала 5-ю в сезоні УПЛ та залишилася без єврокубків.

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Патрік ван Леувен

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