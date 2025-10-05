Гол з центра поля в огляді матчу УПЛ між Кривбасом та Кудрівкою

Криворізький Кривбас на власному полі переміг Кудрівку у межах 8 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Єгор Твердохліб відзначився швидким голом, півзахисник скористався помилкою голкіпера суперників, який невпевнено зіграв на виході та переправив м'яч у сітку воріт.

У другій половині Глейкер Мендоса оформив дубль та довів рахунок до розгромного.

Кудрівка відквитала один гол одразу після розіграшу з центра поля. Артур Доманюк завдав удару з середин поля, м'яч влучив у поперечку та від Кемінка влетів у сітку.

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 5 жовтня

Кривбас (Кривий Ріг) – Кудрівка 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 15 Твердохліб, 2:0 – 77 Мендоса, 3:0 – 89 Мендоса, 3:1 – 90+1 Кемкін (автогол)

Кривбас (Кривий Ріг): 12. Олександр Кемкін – 2. Ян Юрчец, 6. Бакарі Конате, 4. Володимир Вілівальд, 5. Анте Бекавац – 27. Андрусв Араухо, 94. Максим Задерака (к) (8. Ярослав Шевченко, 90), 11. Єгор Твердохліб (21. Олександр Каменський, 90), 10. Артур Микитишин (18. Бар Лін, 25), 7. Глейкер Мендоза (55. Іван Дібанго, 90) – 9. Карлос Парако (24. Володимир Мулик, 71).

Кудрівка: 1. Роман Льопка, 5. Андрій Тотовицький (8. Андрій Сторчоус, 46), 9. Олександр Козак, 13. Владислав Шаповал (90. Іван Мамросенко, 74), 17. Мирослав Сердюк, 19. Артур Думанюк, 24. Овусу Фрімпонг (77. Артем Лєгостаєв, 46), 33. Євгеній Морозко (к) (27. Олег Пушкарьов, 63), 39. Артем Мачелюк, 66. Іван Лосенко (29. Денис Нагнойний, 70), 91. Максим Мельничук.

Попередження: Максим Задерака, 79 – Овусу Фрімпонг, 45+2. Євгеній Морозко, 54.

Кривбас завдяки перемозі набрав 16 балів та піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, обійшовши Динамо та Полісся (по 15 пунктів). Кудрівка з 10 очками перебуває на 11-й сходинці.

Раніше в межах 8-го туру Карпати на виїзді перемогли Олександрію, Оболонь розписала мирову з Вересом, а Полісся розгромило СК Полтаву.