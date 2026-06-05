Кривбас викупив 21-річного півзахисника Макабі Тель-Авів

Криворізький Кривбас скористався опцією викупу ізраїльського півзахисника Бара Ліна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на чотири роки співпраці. Портал Transfemarkt оцінює трансферну вартість 21-річного футболіста в один мільйон євро.

Бар Лін є вихованцем ізраїльського Макабі Тель-Авів, проте за першу команду "жовтих" зіграв лише два поєдинки у кар'єрі. Ізраїльський футболіст приєднався до криворізького клубу у липні минулого року, перейшовши на правах оренди з Макабі.

За сезон-25/26, Бар Лін провів у футболці Кривбаса 28 матчів, у яких відзначився 5 забитими м'ячами та 1 асистом. Разом з командою завершив кампанію на сьомому місці в Українській Прем'єр-лізі.

Також клуб дійшов до 1/16 фіналу Кубку України, де переміг у серії пенальті фіналіста турніру Чернігів, але цей результат анулювали через порушення ліміту легіонерів, а Кривбас виключили зі змагань.