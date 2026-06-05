Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кривбас викупив 21-річного півзахисника Макабі Тель-Авів

Микола Літвінов — 5 червня 2026, 16:44
Кривбас викупив 21-річного півзахисника Макабі Тель-Авів
Бар Лін
ФК Кривбас

Криворізький Кривбас скористався опцією викупу ізраїльського півзахисника Бара Ліна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на чотири роки співпраці. Портал Transfemarkt оцінює трансферну вартість 21-річного футболіста в один мільйон євро.

Бар Лін є вихованцем ізраїльського Макабі Тель-Авів, проте за першу команду "жовтих" зіграв лише два поєдинки у кар'єрі.  Ізраїльський футболіст приєднався до криворізького клубу у липні минулого року, перейшовши на правах оренди з Макабі.

За сезон-25/26, Бар Лін провів у футболці Кривбаса 28 матчів, у яких відзначився 5 забитими м'ячами та 1 асистом. Разом з командою завершив кампанію на сьомому місці в Українській Прем'єр-лізі.

Також клуб дійшов до 1/16 фіналу Кубку України, де переміг у серії пенальті фіналіста турніру Чернігів, але цей результат анулювали через порушення ліміту легіонерів, а Кривбас виключили зі змагань. 

Кривбас

Кривбас

Скандальний легіонер Кривбаса перейшов в європейський клуб
Кривбас відмовився від викупу захисника збірної Венесуели
Кривбас оголосив про відхід еквадорського півзахисника
Кривбас попрощався з двома іспанськими тренерами
Проблеми в роздягальні: Динамо відмовилось від трансферу лідера Кривбаса

Останні новини