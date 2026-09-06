Зірка Барселони вирушив до Парижа на приватному літаку, щоб відпочити разом зі своєю коханою

Зірка Барселони Ламін Ямал вирішив провести трохи часу далеко від футбольного поля та вирушив у романтичну подорож разом зі своєю дівчиною Інес Гарсією.

19-річний вінгер та 21-річна контент-креаторка провели разом день у Парижі, куди, за інформацією британських медіа, пара вирушила приватним літаком.

Закохані також поділилися милим відео в Instagram. На одному з кадрів Ямал сидить разом з Інес на дивані, тримаючи її в обіймах, а пара жартівливо перекидається словами.

Сама Інес коротко підписала кадри з поїздки:

"24 години в Парижі".

Чутки про роман Ямаля та Гарсії вперше з'явилися ще у квітні, коли їх помітили разом під час вечері. Згодом у мережі завірусилися фотографії пари з відпочинку в Греції, де вони трималися за руки.

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А вже у травні закохані фактично підтвердили свої стосунки, коли разом, тримаючись за руки, з'явилися на підсумковій вечері Барселони після завершення сезону.

Раніше повідомлялося, що Ламін похизувався новою підвіскою за кілька сотень тисяч доларів із Кубком світу.