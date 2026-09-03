Льоренте оголосив про завершення кар'єри у збірній Іспанії

Півзахисник Атлетико Маркос Льоренте оголосив про завершення виступів за збірну Іспанії.

Про це футболіст повідомив у своїх соцмережах.

"Це було особисте, дуже обдумане і, перш за все, дуже відчуте рішення", – пояснив футболіст.

Воно стало несподіваним, адже зовсім недавно Льоренте разом із національною командою став чемпіоном світу-2026. Іспанці виграли мундіаль, а 31-річний футболіст був частиною команди Луїса де ла Фуенте.

Втім, як зізнався Льоренте, він прийняв це рішення ще до початку чемпіонату світу, незалежно від того, чи потрапить до заявки збірної на турнір.

Льоренте дебютував за головну команду Іспанії у 2020 році під керівництвом Луїса Енріке. За шість років він провів 27 матчів у складі "Фурії Рохи".

У складі збірної Льоренте зіграв на Євро-2020, чемпіонатах світу 2022 та 2026 років. Останній турнір став для нього особливим – Іспанія здобула свій другий титул чемпіона світу.

При цьому завершувати клубну кар'єру футболіст наразі не збирається. Він продовжує виступати за Атлетико, з яким пов'язаний контрактом до літа 2027 року. Раніше Льоренте також допускав, що хотів би залишитися в мадридському клубі й після завершення чинної угоди.

Напередодні восьмиразовий володар "Золотого м'яча" та чемпіон світу 2022 року Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини.