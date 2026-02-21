Українська правда
Вірт оцінив перспективи ЛНЗ у чемпіонській гонці УПЛ

Денис Іваненко — 21 лютого 2026, 10:40
Юрій Вірт висловився про "зимового" чемпіона Української Прем'єр-ліги ЛНЗ та оцінив перспективи команди Віталія Пономарьова у другій частині сезону.

Його слова цитує Meta.

Експерт зізнався, що не очікував таких результатів від черкаського колективу. Він спрогнозував, чи відбудеться великий спад у "фіолетових" навесні в чемпіонаті України.

"Безумовно, ЛНЗ – несподіваний чемпіон осінньої частини сезону в УПЛ. Черкаська команда виглядала стабільно. Так, яскравого футболу ми не побачили, але вона чудово грала на результат, у чому, безсумнівно, заслуга головного тренера Віталія Пономарьова, який, прийнявши колектив влітку, в найкоротші терміни перебудував гру команди. Взимку були зроблені якісні трансфери, що дозволить перекрити відхід Проспера Оба", – сказав Вірт.

Спеціаліст звернув увагу, що на зборах ЛНЗ виглядав добре, програвши лише в одному спарингу з дев'яти. Тому він переконаний, що до весняних поєдинків команда підходить у повній бойовій готовності.

"Що стосується офіційних матчів, то, думаю, ми побачимо у виконанні черкаської команди той самий футбол. Важливим буде те, чи витримає лідер у плані ментальності нести на собі ношу лідера, оскільки суперники вже будуть по-іншому налаштовуватися на ЛНЗ.

В цілому, припускаю, що підопічні Віталія Пономарьова продовжать боротьбу за перше місце. Але я практично не сумніваюся в тому, що вони за підсумками сезону опиняться в трійці призерів", – вважає Вірт.

Зазначимо, що свій перший офіційний матч у 2026 році ЛНЗ проведе 21 лютого, а суперником буде Епіцентр. Гра розпочнеться о 13:00.

Нагадаємо, що перші поєдинки 17 туру УПЛ відбулись напередодні. Верес переграв Полтаву, а Динамо здолало Рух.

