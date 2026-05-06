Визначився найкращий гравець Шахтаря у квітні
Дмитро Різник
Український голкіпер Шахтаря Дмитро Різник визнаний уболівальниками "гірників" найкращим гравцем команди у квітні.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У голосуванні за 27-річного воротаря віддали свої голоси 70% уболівальників. Він випередив у голосуванні Олег Очеретька, Аліссона та Егіналду.
Відзначимо, що Дмитро Різник удруге поспіль названий найкращим футболістом місяця в Шахтарі. У квітні голкіпер зіграв у 7 матчах команди, 3 з яких провів без пропущених мʼячів.
Напередодні "гірники" обіграли київське Динамо у чемпіонаті України. Наступний матч команда зіграє 7 травня проти Крістал Пелес у межах 1/2 фіналу Ліги конференцій.