Визначився найкращий гравець Шахтаря у квітні

Український голкіпер Шахтаря Дмитро Різник визнаний уболівальниками "гірників" найкращим гравцем команди у квітні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У голосуванні за 27-річного воротаря віддали свої голоси 70% уболівальників. Він випередив у голосуванні Олег Очеретька, Аліссона та Егіналду.

Відзначимо, що Дмитро Різник удруге поспіль названий найкращим футболістом місяця в Шахтарі. У квітні голкіпер зіграв у 7 матчах команди, 3 з яких провів без пропущених мʼячів.

Різник набрав 70% голосів, випередивши Очеретька, Аліссона та Егіналду. В опитуванні в соцмережах узяли участь 10 912 уболівальників.

Напередодні "гірники" обіграли київське Динамо у чемпіонаті України. Наступний матч команда зіграє 7 травня проти Крістал Пелес у межах 1/2 фіналу Ліги конференцій.