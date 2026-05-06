Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначився найкращий гравець Шахтаря у квітні

Олександр Булава — 6 травня 2026, 17:31
Визначився найкращий гравець Шахтаря у квітні
Дмитро Різник
ФК Шахтар

Український голкіпер Шахтаря Дмитро Різник визнаний уболівальниками "гірників" найкращим гравцем команди у квітні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У голосуванні за 27-річного воротаря віддали свої голоси 70% уболівальників. Він випередив у голосуванні Олег Очеретька, Аліссона та Егіналду.

Відзначимо, що Дмитро Різник удруге поспіль названий найкращим футболістом місяця в Шахтарі. У квітні голкіпер зіграв у 7 матчах команди, 3 з яких провів без пропущених мʼячів.

Напередодні "гірники" обіграли київське Динамо у чемпіонаті України. Наступний матч команда зіграє 7 травня проти Крістал Пелес у межах 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Читайте також :
Віримо в камбек? Прев'ю матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій Крістал Пелес – Шахтар
Чемпіонат України, УПЛ Дмитро Різник Шахтар Донецьк

Дмитро Різник

Ми їдемо туди тільки за перемогою: Різник – про майбутній матч-відповідь проти Крістал Пелес в 1/2 фіналу Ліги конференцій
Різник – про півфінал із Крістал Пелес: Вони думають, що вже у фіналі – наступного тижня побачимо
Різник: Мій асист був цілеспрямованою передачею
Різник відзначився дебютним асистом у кар'єрі в поєдинку проти ЛНЗ
Різник: Візит Ахметова – як ковток повітря

Останні новини