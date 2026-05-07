Легенда Шахтаря зробив сміливий прогноз на матч-відповідь "гірників" у півфіналі ЛК

Колишній нападник Шахтаря Віктор Грачов поділився думками щодо матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій, у якому донецький клуб зіграє проти Крістал Пелес.

Експерт вважає, що "гірникам" не пощастило з сіткою, адже інші дві команди донеччани мали б упевнено проходити.

"Я весь час думав про це та повторював: тільки б нам не випала англійська команда! Будь-яка іспанська чи італійська – ми б з ними зіграли на рівних. Але англійці – це для нас якесь замкнене коло. Проти них у нас дуже важка статистика. Надзвичайно шкода, що Шахтар не вийшов на Райо Вальєкано чи Страсбург. У такому разі я був би на 80-90% впевнений, що ми гратимемо у фіналі. За Крістал Пелес я стежу дуже давно в їхньому чемпіонаті. Команда не входить у топ-10 АПЛ, але це надзвичайно нахабний і дуже міцний середняк", – сказав Грачов.

Попри це фахівець позитивно налаштований. Він вважає, що Шахтар не поступається за рівнем "орлам" і здатен здійснити камбек після поразки в першій зустрічі (1:3).

"Я не вважаю, що Крістал Пелес сильніший за Шахтар. Просто в першій грі ми тактично зіграли трохи неправильно. Не варто було обов'язково лізти грати першим номером, треба було діяти спокійніше, на результат, як Арсенал проти Атлетико в Лізі чемпіонів. У Лондоні слід поставити чітке завдання: забити швидкий м'яч і головне – не пропустити у свої ворота. Мій прогноз оптимістичний – Шахтар виграє 2:0 в основний час, а далі команди з'ясовуватимуть стосунки у додаткових таймах", – заявив Грачов.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 7 травня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.