МЮ обіграв Ліверпуль, Борнмут розгромив Крістал Пелес у 35 турі АПЛ

У неділю, 3 травня, низкою матчів продовжилася програма 35 туру англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Борнмут вдома розгромив суперника Шахтаря по 1/2 фіналу Ліги конференцій – Крістал Пелес. Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Пізніше відбувся центральний матч туру, у якому Манчестер Юнайтед розписав бойову нічию з Ліверпулем. "Червоні дияволи" впевнено виграли перший тайм завдяки голам Куньї та Шешко, однак у другій половині зустрічі розгубили перевагу, дозволивши супернику відновити паритет на табло.

Здавалося, що нічию "червоним" принесли Собослай та Гакпо, які забили з інтервалом менше 10 хвилин, однак на 77-й хвилині Мейну втретє вивів господарів поля вперед, на що цього разу Ліверпуль вже аргументів не знайшов.

Завершуватиме ігровий день в АПЛ протистояння Астон Вілли та Тоттенгема.

Чемпіонат Англії – АПЛ

35 тур, 3 травня

Борнмут – Крістал Пелес 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Лерма (аг), 2:0 – 32 Крупі (пен), 3:0 – 77 Раян

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 6 Кунья, 2:0 – 14 Шешко, 2:1 – 47 Собослай, 2:2 – 56 Гакпо, 3:2 – 77 Мейну

21:00 Астон Вілла – Тоттенгем

Нагадаємо, вчора, український півзахисник Єгор Ярмолюк допоміг Брентфорду розгромити Вест Гем, а Арсенал за тайм розібрався з Фулгемом.