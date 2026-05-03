Дякую Богу за благословення: Феррейра – про перемогу Шахтаря над Динамо

Півзахисник донецького Шахтаря Лукас Феррейра прокоментував перемогу клубу над київським Динамо, наголосивши на важливості зароблених очок для здобуття ними чемпіонства в УПЛ.

Про це він розповів в коментар УПЛ.ТБ.

"Я щасливий. Дякую Богу за такий шанс і благословення. Класичне дербі – це завжди неймовірні емоції. Найважливіше те, що сьогодні ми здобули важливі три очки, які наближають нас до нашої головної мети – до здобуття чемпіонства. Я радий відзначитися забитим м'ячем і зробити свій вклад у загальну користь команди", – розповів він.

Також Лукас підтвердив, що в першому таймі команді було важче грати.

"У першому таймі ми були дещо збиті з нашого традиційного стилю гри – трішки нам бракувало різкості. Однак Арда завжди знаходить правильні слова в роздягальні й дуже часто це спрацьовує на нашу користь вже після перерви".

Окрім цього Феррейра відзначив вплив цієї перемоги на майбутній матч Крістал Пелес – Шахтар.

"Це дуже важливий момент для нас, що ми зуміли отримати цю перемогу. Попереду буде складне випробування. Ми розуміємо з якого роду челленджем нам довдееться зіткнутися, разом з тим я повністю впевнений у своїй команді. Я маю стовідсоткову віру й ми віддамо всі сили, щоб перевернути другий матч (з Крістал Пелес – ред.) на нашу користь".

Шахтар завдяки цій перемозі набрав 63 очки та вже на 10 залікових балів відірвався від другого ЛНЗ. Динамо залишилося на 4-й сходинці (47 очок).

У наступному турі Динамо зіграє проти ЛНЗ, водночас Шахтар прийме аутсайдера першості – Полтаву.