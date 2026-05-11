Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначились два кандидати на посаду головного тренера Челсі

Олександр Булава — 11 травня 2026, 19:28
Визначились два кандидати на посаду головного тренера Челсі
Getty Images

Челсі визначив двох основних кандидатів на посаду головного тренера лондонського Челсі. Йдеться про Олівера Гласнера і Філіпе Луїс.

Про це повідомляє The Telegraph.

Наразі Олівер Гласнер очолює Крістал Пелес. Під його керівництвом команда пробилася до фіналу Ліги конференцій, де зустрінеться з Райо Вальєкано. Водночас тренер уже оголосив, що залишить клуб після завершення сезону.

40-річний Філіпе Луїс нині перебуває без клубу. У 2024–2026 роках він очолював Фламенго, з яким здобув п'ять трофеїв, зокрема виграв чемпіонат Бразилії та Кубок Лібертадорес.

Нагадаємо, у квітні Челсі звільнив з посади головного тренера Ліама Росеньора, який був призначений на посаду наставника лише у січні поточного року. До кінця сезону команду тимчасово очолює Калум Макфарлейн.

Раніше повідомлялося, що наставник Комо Сеск Фабрегас і тренер Порту Франческо Фаріолі відмовилися очолювати Челсі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Олівер Гласнер Філіпе Луїс

Челсі

Сердечко, Париж і новий образ: дівчина Мудрика знову засвітила українця в соцмережах
Команда не була послідовною: ключовий півзахисник Челсі оцінив останні результати клуба
Тренер Ліверпуля розкрив, що знає стартовий склад Челсі на їхній матч
Ліверпуль – Челсі: де дивитися матч 36-го туру АПЛ
Ліверпуль – Челсі: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Останні новини