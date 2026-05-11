Визначились два кандидати на посаду головного тренера Челсі

Челсі визначив двох основних кандидатів на посаду головного тренера лондонського Челсі. Йдеться про Олівера Гласнера і Філіпе Луїс.

Про це повідомляє The Telegraph.

Наразі Олівер Гласнер очолює Крістал Пелес. Під його керівництвом команда пробилася до фіналу Ліги конференцій, де зустрінеться з Райо Вальєкано. Водночас тренер уже оголосив, що залишить клуб після завершення сезону.

40-річний Філіпе Луїс нині перебуває без клубу. У 2024–2026 роках він очолював Фламенго, з яким здобув п'ять трофеїв, зокрема виграв чемпіонат Бразилії та Кубок Лібертадорес.

Нагадаємо, у квітні Челсі звільнив з посади головного тренера Ліама Росеньора, який був призначений на посаду наставника лише у січні поточного року. До кінця сезону команду тимчасово очолює Калум Макфарлейн.

Раніше повідомлялося, що наставник Комо Сеск Фабрегас і тренер Порту Франческо Фаріолі відмовилися очолювати Челсі.