Челсі підписав захисника збірної Франції
Лондонський Челсі оголосив про підписання центрального захисника Крістал Пелес Максанса Лакруа.
Про це повідомляє сайт "синіх".
"Аристократи" уклали довгостроковий контракт із 26-річним футболістом до 30 червня 2032 року.
Літній новачок поділився емоціями від трансферу у коментарі для клубної пресслужби.
"Я дуже радий бути частиною цього прекрасного клубу. Усі знають легенду Челсі, його традицію перемог, і бути частиною цього – це гордий момент", – сказав гравець збірної Франції.
Лакруа виступав за Крістал Пелес із літа 2024-го, перебравшись із німецького Вольфсбурга. Відтоді провів у футболці команди 98 матчів (4 голи та 4 асисти). Разом із англійським клубом тріумфував у Лізі конференцій-2025/26 та здобув два внутрішні трофеї – Кубок (2025) та Суперкубок Англії (2025/26).
Раніше повідомлялося, що "аристократи" вже майже "закрили" трансфер колишньої зірки Манчестер Юнайтед Денні Велбека.