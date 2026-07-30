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Челсі підписав захисника збірної Франції

Софія Кулай — 30 липня 2026, 13:49
Челсі підписав захисника збірної Франції
Максанс Лакруа
ФК Челсі

Лондонський Челсі оголосив про підписання центрального захисника Крістал Пелес Максанса Лакруа.

Про це повідомляє сайт "синіх".

"Аристократи" уклали довгостроковий контракт із 26-річним футболістом до 30 червня 2032 року.

Літній новачок поділився емоціями від трансферу у коментарі для клубної пресслужби.

"Я дуже радий бути частиною цього прекрасного клубу. Усі знають легенду Челсі, його традицію перемог, і бути частиною цього – це гордий момент", – сказав гравець збірної Франції.

Лакруа виступав за Крістал Пелес із літа 2024-го, перебравшись із німецького Вольфсбурга. Відтоді провів у футболці команди 98 матчів (4 голи та 4 асисти). Разом із англійським клубом тріумфував у Лізі конференцій-2025/26 та здобув два внутрішні трофеї – Кубок (2025) та Суперкубок Англії (2025/26).

Раніше повідомлялося, що "аристократи" вже майже "закрили" трансфер колишньої зірки Манчестер Юнайтед Денні Велбека.

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