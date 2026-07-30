Челсі підписав захисника збірної Франції

Лондонський Челсі оголосив про підписання центрального захисника Крістал Пелес Максанса Лакруа.

Про це повідомляє сайт "синіх".

"Аристократи" уклали довгостроковий контракт із 26-річним футболістом до 30 червня 2032 року.

The talk of the town. 📻 pic.twitter.com/Eix5531jhy — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2026

Літній новачок поділився емоціями від трансферу у коментарі для клубної пресслужби.

"Я дуже радий бути частиною цього прекрасного клубу. Усі знають легенду Челсі, його традицію перемог, і бути частиною цього – це гордий момент", – сказав гравець збірної Франції.

Лакруа виступав за Крістал Пелес із літа 2024-го, перебравшись із німецького Вольфсбурга. Відтоді провів у футболці команди 98 матчів (4 голи та 4 асисти). Разом із англійським клубом тріумфував у Лізі конференцій-2025/26 та здобув два внутрішні трофеї – Кубок (2025) та Суперкубок Англії (2025/26).

Раніше повідомлялося, що "аристократи" вже майже "закрили" трансфер колишньої зірки Манчестер Юнайтед Денні Велбека.