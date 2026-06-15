Переможець Ліги конференцій визначився із головним тренером на наступний сезон
Англійський Крістал Пелес оголосив, що П'єр Саж стане новим головним тренером команди на наступний сезон.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода розрахована на 3 роки співпраці. 57-річний спеціаліст перейшов до "орлів" із французького Ланса, який під його керівництвом завершив сезон-25/26 у статусі віцечемпіонів, поступившись ПСЖ на 6 очок. Також команда у цій кампанії виграла свій перший Кубок Франції в історії.
Нагадаємо, що у червні цього року лондонський клуб залишив Олівер Гласнер. Австрієць очолив Крістал Пелес у лютому 2024 року. Він працював з "орлами" упродовж трьох неповних сезонів.
За цей час Крістал Пелес здобув три трофеї: Кубок Англії 2024/25, Суперкубок Англії 2025/26 та Лігу конференцій 2025/26, у якій, зокрема, вибив у чвертьфіналі донецький Шахтар за сумою двох матчів (5:2).
Сезон-25/26 лондонський колектив під його керівництвом завершив виступи в Англійській Прем'єр-Лізі на 15-й сходинці.