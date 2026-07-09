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Крістал Пелес підписав колишнього захисника Барселони

Микола Літвінов — 9 липня 2026, 21:42
Крістал Пелес підписав колишнього захисника Барселони
Оскар Мінгес
ФК Крістал Пелес

Англійський Крістал Пелес оголосив про підписання контракту з іспанським правим захисником Сельти Віго Оскаром Мінгесою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, угода була підписана на чотири роки співпраці – до липня 2030 року.

Зауважимо, що 27-річний Мінгеса є вихованцем каталонської Барселони. За першу команду "Блаугранас" відіграв 66 матчів, у яких відзначився 2 голами та 5 асистами.

Захищаючи кольори "синьо-гранатових", фулбек виграв Кубок Іспанії в сезоні 2021/22 та тріумфував у молодіжній Лізі чемпіонів в кампанії 17/18.

У 2022 році перейшов на правах вільного агента до Сельти, у складі якої провів чотири роки. У сезоні-2025/26 Мінгеса відіграв у футболці "Кельтів" 47 поєдинків, у яких оформив 1 взяття воріт та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, що Крістал Пелес оголосив, що П'єр Саж стане новим головним тренером команди на наступний сезон.

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