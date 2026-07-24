Челсі майже "закрив" трансфер переможця Ліги конференцій – ЗМІ

Центральний захисник Крістал Пелес Максанс Лакруа може продовжити кар'єру у лондонському Челсі.

Про це інформує The Athletic.

24 липня гравець збірної Франції повинен пройти медогляд та підписати довгострокову угоду із "аристократами" аж на 6 років.

За інформацією видання, такий трансфер може обійтися лондонцям у 52 мільйони фунтів.

Нагадаємо, що чинний контракт Лакруа з "орлами" розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, що центрбек виступає за Крістал Пелес із літа 2024-го, перебравшись із німецького Вольфсбурга. Відтоді провів у футболці команди 98 матчів (4 голи та 4 асисти). Разом із англійським клубом тріумфував у Лізі конференцій-2025/26 та здобув два внутрішні трофеї – Кубок (2025) та Суперкубок Англії (2025/26).

Раніше Челсі оголосив про перехід атакувального півзахисника Астон Вілли та збірної Англії Моргана Роджерса. Трансфер став рекордним в історії лондонського клубу – 117 мільйонів фунтів. "Сині" перевершили власне досягнення 2023 року, коли заплатили Бенфіці 106 мільйонів фунтів за Енцо Фернандеса.