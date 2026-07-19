Челсі розпочав переговори щодо трансферу захисника збірної Франції

Центральний захисник збірної Франції та Крістал Пелес Максанс Лакруа може продовжити кар'єру в Челсі.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Керівництво "синіх" уже розпочала переговорний процес щодо трансферу 26-річного французького футболіста.

"Орли" готові відпустити свого лідера оборони, але вимагають солідну компенсацію – 55 млн фунтів.

Крістале Пелес підписав Лакруа влітку 2024 року у німецького Вольфсбурга за 18 мільйонів євро. У минулому сезоні він відіграв 55 матчів у всіх турнірах, відзначившись 3 забитими м'ячами та 3 асистами.

Раніше повідомлялося, що атакувальний півзахисник Астон Вілли та збірної Англії Морган Роджерс стане гравцем Челсі.