Челсі розпочав переговори щодо трансферу захисника збірної Франції
Максенс Лакруа
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Центральний захисник збірної Франції та Крістал Пелес Максанс Лакруа може продовжити кар'єру в Челсі.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Керівництво "синіх" уже розпочала переговорний процес щодо трансферу 26-річного французького футболіста.
"Орли" готові відпустити свого лідера оборони, але вимагають солідну компенсацію – 55 млн фунтів.
Крістале Пелес підписав Лакруа влітку 2024 року у німецького Вольфсбурга за 18 мільйонів євро. У минулому сезоні він відіграв 55 матчів у всіх турнірах, відзначившись 3 забитими м'ячами та 3 асистами.
Раніше повідомлялося, що атакувальний півзахисник Астон Вілли та збірної Англії Морган Роджерс стане гравцем Челсі.