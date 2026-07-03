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Роналду встановив унікальний рекорд після голу Хорватії на ЧС-2026

Сергій Шаховець — 3 липня 2026, 10:49
Роналду встановив унікальний рекорд після голу Хорватії на ЧС-2026
Кріштіану Роналду
Getty Images

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Хорватії (2:1) встановив новий бомбардирський рекорд.

Про це повідомляє Squawka.

41-річний нападник на 68-й хвилині поєдинку реалізував пенальті. Завдяки цьому голу Роналду став першим футболістом, який забив щонайменше 25 голів на чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи серед чоловічих збірних.

Свій шлях до рекорду форвард розпочав ще на Євро-2004, коли відзначився двічі. Після цього він забивав на кожному великому міжнародному турнірі: ЧС-2006 (1), Євро-2008 (1), ЧС-2010 (1), Євро-2012 (3), ЧС-2014 (1), Євро-2016 (3), ЧС-2018 (4), Євро-2020 (5), ЧС-2022 (1) та ЧС-2026 (3).

Усі 25 голів на чемпіонатах світу та Європи Роналду забив протягом 22 років.

Нагадаємо, що Роналду у матчі проти Хорватії оновив ще два рекорди: він став найстаршим учасником плейоф та найстаршим автором гола на цій стадії турніру.

Зазначимо, що у 1/8 фіналу Португалія зіграє проти Іспанії. Топовий поєдинок відбудеться 6 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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