Огляд першої з 1939 року перемоги Швейцарії у плейоф ЧС-2026

Збірна Швейцарії переграла Алжир у межах 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Огляд матчу

Швейцарці забили по голу на старті кожного з таймів. Емболо на 10-й хвилині замкнув передачу Манзамбі, а Ндоє на 46-й хвилині щільним ударом низом відправив м'яч в дальній кут воріт Луки Зідана.

Швейцарія вперше з 1938 року виграла матч плейоф чемпіонату світу та вперше у своїй історії видала серію з трьох перемог поспіль на ЧС. Загалом для швейцарців це четвертий поспіль вихід в 1/8 фіналу.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/16 фіналу

3 липня

Швейцарія – Алжир 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Емболо, 2:0 – 46 Ндоє

Швейцарія в 1/8 зустрінеться з переможцем матчу Колумбія – Гана, який відбудеться у суботу, 4 липня.

Нагадаємо, вже сформувалось шість пар 1/8 фіналу ЧС-2026.