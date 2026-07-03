Огляд першої з 1939 року перемоги Швейцарії у плейоф ЧС-2026
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Збірна Швейцарії переграла Алжир у межах 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.
Огляд матчу
Швейцарці забили по голу на старті кожного з таймів. Емболо на 10-й хвилині замкнув передачу Манзамбі, а Ндоє на 46-й хвилині щільним ударом низом відправив м'яч в дальній кут воріт Луки Зідана.
Швейцарія вперше з 1938 року виграла матч плейоф чемпіонату світу та вперше у своїй історії видала серію з трьох перемог поспіль на ЧС. Загалом для швейцарців це четвертий поспіль вихід в 1/8 фіналу.
Чемпіонат світу-2026 з футболу
Плейоф, 1/16 фіналу
3 липня
Голи: 1:0 – 10 Емболо, 2:0 – 46 Ндоє
Швейцарія в 1/8 зустрінеться з переможцем матчу Колумбія – Гана, який відбудеться у суботу, 4 липня.
Нагадаємо, вже сформувалось шість пар 1/8 фіналу ЧС-2026.