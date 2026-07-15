Маєток за 11 млн євро і не тільки: стало відомо, де Роналду відпочиває після провального ЧС-2026

Після вибуття з чемпіонату світу капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду відпочиває на батьківщині. Він із сім'ю знаходиться в маєтку у Кінта-да-Марінья, який був добудований у червні минулого року.

Про це повідомляє A Bola.

Нерухомість вартістю близько 11 мільйонів євро, має три поверхи, басейн, вид на Атлантичний океан і гараж на 20 автомобілів.

Будівництво маєтку тривало майже 3 роки. Будинок має вісім спалень, два басейни, спа-центр, кінотеатр, гараж для колекції автомобілів зірки та боулінг-клуб.

Збірна Португалії вилетіла з ЧС-2026 в 1/8 фіналу, поступившись Іспанії (0:1). На Мундіалі Кріштіану забив 1 гол за 5 матчів.

Роналду повторив негативний рекорд серед футболістів за поразками на чемпіонатах світу. Колишній нападник Челсі звинуватив його в провалі португальців на планетарній першості.