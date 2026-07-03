Роналду підтримав хлопчика з Венесуели після руйнівного землетрусу

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду підтримав хлопчика з Венесуели на ім'я Андрес, який втратив усе внаслідок землетрусу.

Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Привіт, Андресе! Як справи? Записую це відео, щоб міцно тебе обійняти. Знаю, що ти мій палкий уболівальник. Як тільки ти одужаєш і все налагодиться, я хочу запросити тебе на свій матч, щоб ми разом круто провели час, згоден? Я б дуже хотів із тобою познайомитися. Обіймаю, друже!"

Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️‍🩹🙏🏼



In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.



Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Нагадаємо, що 24 червня у Венесуелі один за одним сталися два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 бала. Повідомлялося про обвал багатьох будівель.

Пізніше, 1 липня, стало відомо, що кількість жертв внаслідок землетрусів у Венесуелі сягнула 1943 людей, ще десятки тисяч людей зникли безвісти, зруйновані понад 58 тисяч будівель.

Напередодні Роналду у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Хорватії (2:1) встановив новий бомбардирський рекорд. Він став став першим футболістом, який забив щонайменше 25 голів на чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи серед чоловічих збірних.

Окрім цього він оновив ще два рекорди, ставши найстаршим учасником плейоф та найстаршим автором гола на цій стадії турніру.