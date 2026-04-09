Ексзірка АПЛ розніс суддівство в Саудівській Аравії через симпатії до клубу Роналду

Денис Іваненко — 9 квітня 2026, 13:00
Айвен Тоуні
Нападник Аль-Ахлі Айвен Тоуні жорстко розкритикував роботу суддів після матчу 29 туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Фейха (1:1).

Слова форварда передає Бен Джейкобс.

Англійський футболіст стверджує, що під час поєдинку на користь його команди не призначили три пенальті. На думку 30-річного гравця, це не випадковість, а свідчення упередженості.

Він вважає, що арбітри помиляються на користь Аль-Насра, за який виступає Кріштіану Роналду та низка інших зірок. Це робиться, щоб саме цей клуб став чемпіоном.

"Просто неймовірно, як можна пропустити такі моменти у вирішальні хвилини або закрити на них очі. Пояснити це складно, коли арбітр говорить нам зосередитися на іншому турнірі під час перегляду VAR.

Мабуть, мене вважають поганим хлопцем за те, що я кажу правду та звертаю увагу на сумнівні рішення суддів. Наступного разу можу запросити когось із свого району, хто взагалі не знає футболу – і він впорається краще за цих клоунів", - сказав 30-річний англієць.

Зазначимо, що наразі Аль-Наср очолює турнірну таблицю чемпіонату Саудівської Аравії з 70 очками. Аль-Ахлі розташовується на третій сходинці та відстає на чотири залікові бали, провівши на один матч більше.

Нагадаємо, що напередодні Кріштіану Роналду відновився після травми, через яку місяць перебував поза грою. Він у першому ж матчі відзначився дублем.

