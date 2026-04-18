Весь у батька: син Роналду відзначився хеттриком за юнацьку команду Аль-Насра
15-річний форвард Кріштіану Роналду-молодший яскраво заявив про себе у складі юнацької команди Аль-Наср U16, оформивши хет-трик у напруженому матчі проти Аль-Фейха.
Молодий нападник став ключовою фігурою поєдинку, безпосередньо взявши участь у трьох із чотирьох голів своєї команди та фактично забезпечивши перемогу.
Особливо ефектним вийшов один із м'ячів – Кріштіану Роналду-молодший відзначився точним прямим ударом зі штрафного, продемонструвавши техніку, яка вже зараз нагадує стиль його легендарного батька.
До слова, сам матч завершився перемогою Аль-Насра із рахунком 4:3, а син Роналду став героєм зустрічі.
Нагадаємо, торік Роналду-молодший дебютував за юнацьку збірну Португалії у поєдинку проти Туреччини, вийшовши на заміну у компенсований час за рахунку 2:0 на користь Португалії.
Вже у наступному матчі син Кріштіану відзначився першим голом у складі юнацької збірної.