Весь у батька: син Роналду відзначився хеттриком за юнацьку команду Аль-Насра

15-річний форвард Кріштіану Роналду-молодший яскраво заявив про себе у складі юнацької команди Аль-Наср U16, оформивши хет-трик у напруженому матчі проти Аль-Фейха.

Молодий нападник став ключовою фігурою поєдинку, безпосередньо взявши участь у трьох із чотирьох голів своєї команди та фактично забезпечивши перемогу.

Особливо ефектним вийшов один із м'ячів – Кріштіану Роналду-молодший відзначився точним прямим ударом зі штрафного, продемонструвавши техніку, яка вже зараз нагадує стиль його легендарного батька.

До слова, сам матч завершився перемогою Аль-Насра із рахунком 4:3, а син Роналду став героєм зустрічі.

Нагадаємо, торік Роналду-молодший дебютував за юнацьку збірну Португалії у поєдинку проти Туреччини, вийшовши на заміну у компенсований час за рахунку 2:0 на користь Португалії.

Вже у наступному матчі син Кріштіану відзначився першим голом у складі юнацької збірної.