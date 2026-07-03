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Далич: Всі спірні рішення були проти нас

Олег Дідух — 3 липня 2026, 14:18
Далич: Всі спірні рішення були проти нас
Златко Далич
HNS

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич поскаржився на суддівство у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Португалії.

Слова фахівця наводить Sportske Novosti.

"На минулих чемпіонатах світу нам чимало щастило, цього разу ж успіх був не на нашому боці. VAR ухвалив такі рішення, які ухвалив. Суддівство було поганим, і всі спірні рішення йшли проти нас, але я не буду занадто багато коментувати. Рухаємося далі", – заявив Далич.

Нагадаємо, збірна Хорватії в 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 року програла Португалії з рахунком 1:2. Наприкінці матчу суддя скасував гол Йошко Гвардіола через суперечливий офсайд. Поєдинок обслуговувала бригада на чолі з норвежцем Еспеном Ескосом.

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