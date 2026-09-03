Рішення далося непросто: івуарійський вінгер прокоментував підписання контракту з Динамо

Новачок Динамо Кеоссе Ба прокоментував підписання контракту з київським клубом, зазначивши, що рішення відносно зміни команди далося непросто.

Його слова наводить пресслужба столичного клубу.

Ба також назвав свій головний козир, завдяки якому допоможе команді.

"У мене вже є чимало досвіду на дорослому рівні. Моя швидкість може стати справжньою загрозою для суперників",