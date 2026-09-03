Рішення далося непросто: івуарійський вінгер прокоментував підписання контракту з Динамо
Кеоссе Ба
ФК Динамо Київ
Новачок Динамо Кеоссе Ба прокоментував підписання контракту з київським клубом, зазначивши, що рішення відносно зміни команди далося непросто.
Його слова наводить пресслужба столичного клубу.
"Дуже радий приєднатися до клубу! Відчуваю зараз багато позитивних емоцій. Вдячний усім, хто допоміг зробити цей перехід реальністю. Рішення про перехід далося непросто. Але Динамо – титулований клуб із видатною історією, тому зробив свій вибір на його користь", – зазначив він.
Ба також назвав свій головний козир, завдяки якому допоможе команді.
"У мене вже є чимало досвіду на дорослому рівні. Моя швидкість може стати справжньою загрозою для суперників", – підкреслив івуарієць.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Динамо має доєднатися на правах безкоштовної оренди 21-річний вінгер Густаво Прадо із бразильського Інтернасьйонала.