Динамо заявило на сезон 18-річного ганського хавбека

Київське Динамо дозаявило на сезон 18-річного півзахисника з Гани Ганіву Фатаву.

Про це повідомляє сайт УПЛ.

Як відомо, на початку серпня столичний клуб України проводив переговори із молодим футболістом, за якого боролися й інші неназвані колективи. Тоді ганський журналіст заявляв, що Фатаву підпише контракт із "біло-синіми" із розрахунком на три роки співпраці.

Додамо, що юний ганець має досвід гри за свою національну команду на юніорському рівні. Зокрема, у складі U-16 "Чорних зірок" він допоміг своїй команді виграти юнацький турнір від УЄФА, обігравши на шляху до трофея Іспанію та Швейцарію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Динамо має доєднатися на правах безкоштовної оренди 21-річний вінгер Густаво Прадо із бразильського Інтернасьйонала.