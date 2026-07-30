Нічийна гра була: Федецький оцінив протистояння Копенгагена з Поліссям у Лізі конференцій

Колишній захисник збірної України Артем Федецький висловився про поразку Полісся від Копенгагена (1:2) у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Його слова передає Український футбол.

В експерта залишились двоякі враження. Він вважає, що "вовки" не заслуговували на поразку та пояснив, чому житомирська команда не змогла досягнути позитивного результату.

"Ніби подарували надію і тут щось трошки… Шкода, звичайно. Напевно, все ж нічийна гра була, особливо перший тайм. Однак індивідуальні помилки, брак… Не вистачило досвіду на міжнародній арені, я так думаю. Інших варіантів немає, як набувати цей досвід у таких поєдинках. Загалом Полісся у цих двох іграх справило непогане враження. Але, якщо брати перший матч, то зовсім інша команда була. Сміливіше грали, кожен футболіст намагався бути лідером на полі, проявляти індивідуальні якості й обігрувати один в один. Мені здається, треба було агресивніше, настирніше та нахабніше діяти в атаці. Цього не вистачило", – сказав Федецький.

Зазначимо, що перший поєдинок завершився внічию з рахунком 3:3. У матчі-відповіді "вовки" грали другий тайм у більшості, але не змогли пройти данського гранда, хоча й перевершили його за всіма статистичними показниками.

Раніше емоціями від гри поділився капітан Полісся Руслан Бабенко. Він назвав головні фактори, які вплинули на невтішний для його команди результат.