Не зробили висновки з попередніх помилок: Ротань – про поразку Полісся від Копенгагена

Головний тренер Полісся Руслан Ротань відреагував на поразку від Копенгагена (1:2) у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Про це фахівець розповів у коментарі після гри.

"Дуже тяжко, тому що коли ти не проходиш далі у таких матчах, де ти повинен перемагати, то, звісно, дуже великий осад. Як завжди після поразки, ти обов'язково повинен зробити аналіз, зробити висновки і рухатися далі. Іншого виходу немає. Звісно, що моменти з пропущеними м'ячами – можу знову повторити ці слова, які я казав після першої гри: ми не зробили висновки з попередніх помилок, тому сьогодні ми не радіємо і не пройшли далі", – сказав він.

Ротань дорікнув гравцям за відсутність агресії в атаці та звернув увагу на дитячі помилки в захисті.

"Дуже тяжко. Розумієте, коли ти маєш протягом усього матчу що в рівних складах, що в більшості таку перевагу, потрібно, звісно, втілювати це в голи. Потрібно бути агресивним, потрібно хотіти і, найголовніше, – розцінювати. Кожен гравець повинен розцінювати свою роль у команді. Те, що ми дітьми залишилися – ми 100 відсотків залишилися, я це повторю ще раз. Якщо буде продовжуватися це далі, якщо кожен гравець не зробить висновки, якщо кожен гравець не буде розуміти важливість кожної ролі в команді… Є м'яч, є роль у тебе – тому не займайся нічим, крім своєї ролі. Тому звідси й ці дитячі помилки, звідси й такі прикрі поразки. Ще раз повторюся: якщо нема розуміння в цьому то потрібно робити висновки й рухатися далі. Але ж ви розумієте, що коли на цьому наголошується, коли до цього не прислуховуються – значить не все в порядку в ігровій дисципліні. Тому щодо ігрової дисципліни потрібно жорсткіше діяти по відношенню до гравців", – підсумував Ротань.

Полісся зазнало поразки з рахунком 1:2 і за сумою двох матчів (4:5) припинило боротьбу у кваліфікації Ліги конференцій.