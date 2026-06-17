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Українські клуби дізналися суперників по другому раунду кваліфікації Ліги конференцій

Олег Дідух — 17 червня 2026, 15:36
Українські клуби дізналися суперників по другому раунду кваліфікації Ліги конференцій

Українські Динамо (Київ), Полісся та ЛНЗ дізналися своїх суперників по другому раунду кваліфікації Ліги конференцій-2026/27.

Полісся зустрінеться з данським Копенгагеном, а суперником ЛНЗ по дебютному єврокубковому протистоянню в історії клубу став бельгійський Гент.

Також ім'я свого потенційного суперника дізналося київське Динамо. Команда Ігоря Костюка розпочне свій єврокубковий шлях із протистояння із румунською Університатею (Клуж) у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. В разі перемоги далі на киян чекатиме ПАОК.

Якщо ж Динамо зазнає поразки у протистоянні з румунським клубом, то продовжить свої виступи в другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Там на киян чекатиме норвезький Бранн.

Матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 23 та 30 липня.

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Динамо Київ

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