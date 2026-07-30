Це проблема психології, ментальності: капітан Полісся – про виліт із Ліги конференцій

Руслан Бабенко висловився про поразку Полісся від Копенгагена (1:2) у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Його слова передає Megogo Спорт.

Капітан "вовків" пояснив, чого не вистачило команді для здобуття позитивного результату:

"Копенгаген – сильна команда, але ми були сильніші. Але нам чогось бракує. На 100% – це ментальність, наш менталітет. Припустились прикрих помилок, грали скуто, не змогли якось ... Начебто все виходило, а у третій зоні не змогли знайти останнє рішення. І все, я нічого нового вам не скажу. Мені здається, у першому таймі всі бачили. Вони були налаштовані агресивніше, щось проаналізували, але у нас все виходило, і виходило непогано. Дуже непогано виходили з оборони доходили до третьої зони, але на завершальній стадії не змогли, ми погано це використовували".

Півзахисник також назвав ключові фактори поразки та заявив, що відчуває спустошення після вильоту з єврокубків.

"Можна сказати, що це проблема психології, ментальності. Дуже прикрі помилки робимо в обороні. Порожнеча всередині. Мені дуже шкода. Ми цілий рік багато працювали. Ми були впевнені, що ми можемо, і ми це показували, що ми можемо пройти їх. І все начебто виходило добре, і червона картка, але потім знову ж таки не змогли знайти себе. Проте це досвід. Треба переключатись. Життя на цьому не закінчується. Вже через три дні у нас перший тур чемпіонату. У наступному сезоні будемо намагатись розпочинати шлях у єврокубках не з Ліги конференцій, а вище. Будемо працювати над цим весь рік, що порадувати вболівальників. Все ж у наступному році Полісся має грати у групі єврокубків", – сказав Бабенко.

Нагадаємо, що в першому матчі команди зіграли внічию 3:3. Тож за сумою двох ігор "вовки" поступились із різницею в один гол і завершили свій єврокубковий сезон.

В УПЛ-2026/27 Полісся стартує з поєдинку проти Чорноморця. Їхнє очне протистояння відбудеться 2 серпня та розпочнеться о 13:00 за київським часом.