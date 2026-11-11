Інші емоції: Краснопір висловився про виступи за збірну України

Форвард збірної України та житомирського Полісся Ігор Краснопір сподівається, що зможе відзначитися дебютними голами у синьо-жовтій футболці у листопадових матчах Ліги націй-2026/27.

Про це він висловився в інтерв'ю Українському футболу.

"Сподіваюсь, зможу це зробити якомога скоріше. Гра за збірну – це відповідальність, адже ми представляємо країну на міжнародній арені. Плюс усі матчі збірної проходять за кордоном, де на стадіони приходить багато вболівальників, особливо на виїзді. Після умов, за яких доводиться грати в Україні, зовсім по-іншому сприймається, наприклад, заповнений 60-тисячний стадіон в Угорщині. Відчуття, емоції інші, і до цього треба адаптуватися", – сказав форвард "вовків".

Ігор вже взяв участь у двох поєдинках головної команди країни. Сумарно провівши на полі 84 хвилини.

Також він наголосив, що приїзд у табір національної команди у статусі найкращого бомбардира поточного розіграшу УПЛ-2026/27 (9 голів) додає йому впевненості.

Краснопір не став виділяти когось із своїх конкурентів за позицією, зазначивши, що у збірній перебувають найкращі форварди на цей момент.

Ігор скромно відповів на запитання про свою перевагу над іншими нападниками "синьо-жовтих".

"Це видніше тренерському штабу. Можливо, я більш корисний для команди, коли йде гра на просторі. А може, у тренера є свій погляд, і він бачить це по-іншому", – заявив Краснопір.

14 листопада підопічні Андреа Мальдери зіграють із Північною Ірландією, а вже 17 листопада протистоятимуть Грузії. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 (за київським часом.).

Нагадаємо, що "синьо-жовті" у попередніх чотирьох іграх здобули одну перемогу (над угорцями 1:0), розписали нульову мирову з Грузією, а також зазнали двох поразок від Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2).

Після чотирьох турів Україна посідає третє місце в турнірній таблиці групи F, маючи в активі 4 бали. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 очок), тоді як Угорщина з 7 пунктами йде другою. Групу замикають грузини, у яких 2 набрані очки.

Раніше своїми очікуваннями перед важливими іграми поділилися захисник Валерій Бондар та півзахисник Єгор Назарина.