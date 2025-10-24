Туран: Країна перебуває у стані війни, але я не хочу використовувати це як виправдання

Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився про можливу втому у футболістів після програного матчу Легії в Лізі конференцій.

Слова фахівця передає пресслужба донеччан.

"Звісно, гравці можуть бути стомленими, це абсолютно природно, адже умови дуже складні. Країна перебуває у стані війни, і я не хочу використовувати це як виправдання, але для професійного футболіста, спортсмена, надзвичайно важко демонструвати результат у таких обставинах і після далеких переїздів.

З тим самим стикалося Полісся, стикається Динамо і ми. Намагаємося мінімізувати вплив цих факторів, але мусимо йти на такий ризик. У нас просто немає вибору", – розповів Туран.

Після двох турів донеччани посідають 17 місце у турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши три очки.

Зазначимо, що відео голів та огляд матчі проти Легії доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше турецький наставник пояснив своє рішення виставити на матч із варшавським клубом резервний склад.