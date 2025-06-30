Італійський клуб оголосив про відхід українського півзахисника

Емполі оголосив про відхід з команди цілої групи футболістів, серед яких український півзахисник Віктор Коваленко.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Сторони не стали продовжувати контракт, який завершився сьогодні, 30 червня.

Grazie ragazzi per aver indossato la nostra maglia, in bocca al lupo per il vostro futuro 💙 pic.twitter.com/btapJfDyww — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) June 30, 2025

Нагадаємо, в сезоні-2024/25 Коваленко встиг провести 8 матчів, записавши в свій актив 1 гол.

Зазначимо, що для українця це був другий період у складі Емполі. Він грав за "синіх" у сезоні-2023/24 на правах оренди. Тоді Віктор записав на свій рахунок два голи та одну результативну передачу в 17 матчах.

За підсумками чемпіонату Емполі зайняв 18-у сходинку в турнірній таблиці Сері А та вилетів у Серію В.

Раніше клуб очолив новий головний тренер Гвідо Пальюка.