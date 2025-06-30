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Італійський клуб оголосив про відхід українського півзахисника

Олексій Мурзак — 30 червня 2025, 17:45
Італійський клуб оголосив про відхід українського півзахисника
Віктор Коваленко
ФК Емполі

Емполі оголосив про відхід з команди цілої групи футболістів, серед яких український півзахисник Віктор Коваленко.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Сторони не стали продовжувати контракт, який завершився сьогодні, 30 червня.

Нагадаємо, в сезоні-2024/25 Коваленко встиг провести 8 матчів, записавши в свій актив 1 гол.

Зазначимо, що для українця це був другий період у складі Емполі. Він грав за "синіх" у сезоні-2023/24 на правах оренди. Тоді Віктор записав на свій рахунок два голи та одну результативну передачу в 17 матчах.

За підсумками чемпіонату Емполі зайняв 18-у сходинку в турнірній таблиці Сері А та вилетів у Серію В.

Раніше клуб очолив новий головний тренер Гвідо Пальюка.

Емполі Віктор Коваленко Чемпіонат Італії, Серія А

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