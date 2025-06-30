Італійський клуб оголосив про відхід українського півзахисника
Віктор Коваленко
ФК Емполі
Емполі оголосив про відхід з команди цілої групи футболістів, серед яких український півзахисник Віктор Коваленко.
Про це повідомила пресслужба італійського клубу.
Сторони не стали продовжувати контракт, який завершився сьогодні, 30 червня.
Нагадаємо, в сезоні-2024/25 Коваленко встиг провести 8 матчів, записавши в свій актив 1 гол.
Зазначимо, що для українця це був другий період у складі Емполі. Він грав за "синіх" у сезоні-2023/24 на правах оренди. Тоді Віктор записав на свій рахунок два голи та одну результативну передачу в 17 матчах.
За підсумками чемпіонату Емполі зайняв 18-у сходинку в турнірній таблиці Сері А та вилетів у Серію В.
Раніше клуб очолив новий головний тренер Гвідо Пальюка.