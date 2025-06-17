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Емполі призначив нового головного тренера

Олег Дідух — 17 червня 2025, 16:58
Емполі призначив нового головного тренера
Гвідо Пальюка
ФК Емполі

Новим головним тренером Емполі призначено Гвідо Пальюку.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із 49-річним фахівцем розраховано на два роки – до літа 2027 року. На посаді головного тренера Емполі Пальюка замінив Роберто д’Аверсу, який очолював команду з липня 2024 року. Минулий сезон команда завершила 18-ю в Серії А, вилетівши у Серію В.

Попереднім місцем роботи Пальюки був Юве Стабія, яку він очолював з 2023 року. Також працював з такими клубами, як Сієна, Луккезе та інші.

Нагадаємо, сезон-2024/25 у Емполі провів українець Віктор Коваленко, на рахунку якого 1 гол у 8 матчах у всіх турнірах. Контракт 29-річного хавбека діє до кінця червня поточного року, його подальні перспективи у Емполі наразі не відомі.

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