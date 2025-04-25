Я цього очікував, – Коваленко оцінив свій гол у ворота Болоньї

Півзахисник Емполі Віктор Коваленко висловився про свій гол у ворота Болоньї в матчі 1/2 фіналу Кубка Італії та оцінив дії Сольбаккена.

Слова хавбека наводить Bologna Sport News.

"Ми приїхали сюди, щоб досягти результату. Знали, що Болонья дуже сильна команда, але нам потрібно було забути про перший матч. Тепер наша пригода в Кубку завершена, а ми зробимо все, щоб зберегти місце в Серії А.

Мій гол? Так, я очікував, що заб'ю. Сольбаккен зробив усе правильно", – резюмував Коваленко.

Зазначимо, що для Коваленка – це перший гол із 12 листопада 2023 року. Тоді м'яч українця допоміг обіграти Наполі (1:0) у чемпіонаті Італії.

Загалом це був сьомий матч для українця від лютого, коли він повернувся до клубу та перша результативна дія відтоді.

Раніше Віктор дізнався свою оцінку за матч проти Болоньї.