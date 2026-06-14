Український хавбек продовжить кар'єру в другому за силою дивізіоні чемпіонату Туреччини

Український півзахисник Віктор Коваленко продовжить кар'єру в другому за силою дивізіоні чемпіонату Туреччини.

Про це повідомляє Spor Depor.

За інформацією джерела, хавбек підпише контракт з клубом Мардін 1969, який за підсумками минулого сезону виборов право виступати у Першій лізі країни.

Попереднім клубом українця був Олімпіакос із Нікосії, який він залишив у статусі вільного агента після завершення контракту. За кіпрський клуб Віктор зіграв 19 матчів, забивши 2 голи.

До цього Коваленко також виступав за кіпрський Аріс, у складі якого провів лише 6 матчів та не відзначився результативними діями.

За свою кар'єру 29-річний футболіст пограв за Шахтар, Аталанту, Емполі та Спецію. Найбільше ігор відіграв за "гірників" – 199 поєдинків (32 голи та 12 асистів).

Також за спиною Коваленка 33 гри за збірну України (одна результативна передача).

Напередодні також стало відомо, що півзахисник казахстанських Ордабаси Юрій Вакулко продовжить свою професійну кар'єру в Астані.