Вихованець Шахтаря перейшов до кіпрського Олімпіакоса

Кіпрський клуб Олімпіакос Нікосія оголосив про підписання контракту з 29-річним українським півзахисником Віктором Коваленком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода сторін розрахована до завершення поточної змагальної кампанії. Наразі Олімпіакос посідає 8-ме місце в турнірній таблиці кіпрського чемпіонату.

До цього Коваленко виступав за кіпрський Аріс, у складі якого провів лише 6 матчів та не відзначився результативними діями. Нещодавно клуб оголосив про дострокове припинення співпраці з українцем.

За свою кар'єру 29-річний футболіст пограв за Шахтар, Аталанту, Емполі та Спецію. Найбільше ігор відіграв за "гірників" – 199 поєдинків (32 голи та 12 асистів).

Також за спиною Коваленка 33 гри за збірну України (одна результативна передача). Востаннє Віктор викликався у головну команду країни ще у кваліфікації до ЧС-2022, коли просидів увесь матч проти Боснії і Герцеговини на лаві запасних.

Нагадаємо, що перед цим трансфером колишній тренер Шахтаря U-19 Валерій Кривенцов запропонував Віктору повернутися в рідний для нього клуб – донецький Шахтар.