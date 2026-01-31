Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вихованець Шахтаря перейшов до кіпрського Олімпіакоса

Микола Літвінов — 31 січня 2026, 23:28
Вихованець Шахтаря перейшов до кіпрського Олімпіакоса
Віктор Коваленко
olympiakosnicosiafc/instagram

Кіпрський клуб Олімпіакос Нікосія оголосив про підписання контракту з 29-річним українським півзахисником Віктором Коваленком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода сторін розрахована до завершення поточної змагальної кампанії. Наразі Олімпіакос посідає 8-ме місце в турнірній таблиці кіпрського чемпіонату. 

До цього Коваленко виступав за кіпрський Аріс, у складі якого провів лише 6 матчів та не відзначився результативними діями. Нещодавно клуб оголосив про дострокове припинення співпраці з українцем.

За свою кар'єру 29-річний футболіст пограв за Шахтар, Аталанту, Емполі та Спецію. Найбільше ігор відіграв за "гірників" – 199 поєдинків (32 голи та 12 асистів).

Також за спиною Коваленка 33 гри за збірну України (одна результативна передача). Востаннє Віктор викликався у головну команду країни ще у кваліфікації до ЧС-2022, коли просидів увесь матч проти Боснії і Герцеговини на лаві запасних.

Нагадаємо, що перед цим трансфером колишній тренер Шахтаря U-19 Валерій Кривенцов запропонував Віктору повернутися в рідний для нього клуб – донецький Шахтар.

Віктор Коваленко Олімпіакос

Віктор Коваленко

Було б хорошим варіантом, – Кривенцов порадив Коваленку повернутися в Шахтар
Аріс розірвав контракт із колишнім гравцем збірної України
Зіграв вперше за півроку. Коваленко дебютував за Аріс
Коваленко став гравцем Аріса
Український півзахисник підпише контракт з одним із лідерів чемпіонату Кіпру – журналіст

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік