Аріс розірвав контракт із колишнім гравцем збірної України

Кіпрський Аріс оголосив про дострокове припинення співпраці з українським півзахисником Віктором Коваленком.

Про це повідомляє сайт клубу.

Угода розірвана за взаємною згодою обох сторін. Віктор став вільним агентом.

"Ми дякуємо Віктору за його внесок у нашу команду та бажаємо йому всіляких успіхів у продовженні кар'єри", – йдеться у новині кіпрського клубу.

До Арісу Коваленко доєднався наприкінці вересня 2025-го. У футболці команди провів лише 6 матчів, у яких не відзначився результативними діями. У 2026 році не потрапляв у заявку кіпрського клубу.

Нагадаємо, що за свою кар'єру 29-річний футболіст пограв за Шахтар, Аталанту, Емполі та Спецію. Найбільше ігор відіграв за "гірників" – 199 поєдинків (32 голи та 12 асистів).

Також за спиною Коваленка 33 гри за збірну України (одна результативна передача). Востаннє Віктор викликався у головну команду країни ще у кваліфікації до ЧС-2022, коли просидів увесь матч проти Боснії і Герцеговини на лаві запасних.

